

НОВИНКА: ГИБКИЙ КАМЕНЬ RAMOflex Представьте, что вся облицовка фундамента среднего загородного дома помещается в багажнике вашего автомобиля, облицовка - из натурального мрамора, камни можно гнуть и резать ножницами, а клея расходуется в 3 раза меньше обычного! читать далее...

Облицовочный камень для фасадов и интерьеров

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Облицовочный камень для интерьеров

Гибкий камень для фасадов и интерьеров

Тротуарная плитка