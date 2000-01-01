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Облицовочный камень для фасадов и интерьеров
Все цены за 1 кв. м
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Облицовочный камень для интерьеров
Гибкий камень для фасадов и интерьеров
Тротуарная плитка
Доставка по Москве, Санкт-Петербургу, Московской и Ленинградской областям заказов свыше 30 кв.м. для Вашего удобства включена в цену. Цена камня, указанная на сайте - это цена камня уже на Вашей стене. Для заказа в другие регионы России ознакомьтесь с нашими условиями оплаты и доставки
Окраска в любые цвета по желанию заказчика, по таблице RAL или по образцу. У нас можно заказать колеровку, а можно купить неокрашенный камень существенно дешевле и окрасить самостоятельно, мы расскажем, как. Описание и инструкция в каждой упаковке!
Мы производим искусственный камень с 2000г., используя лучшие материалы, и добились оптимального соотношения цена/качество при широком выборе. Цены в 1,5-2 раза ниже аналогов! А есть еще и скидки!
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