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RFO 1909

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    НОВИНКА: ГИБКИЙ КАМЕНЬ RAMOflex Представьте, что вся облицовка фундамента среднего загородного дома помещается в багажнике вашего автомобиля, облицовка - из натурального мрамора, камни можно гнуть и резать ножницами, а клея расходуется в 3 раза меньше обычного! читать далее...

    Облицовочный камень для фасадов и интерьеров

    Все цены за 1 кв. м

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    Искусственный камень Доломит евро

    увеличитьДоломит-евро
    описание     1128 р.

    Заказать 1072 р.     		Искусственный камень Тауэр

    увеличитьТауэр
    описание     1246 р.

    Заказать 1184 р.     		Искусственный камень Колорадо-слим

    увеличитьКолорадо-слим
    описание     1349 р.

    Заказать 1282 р.     		Искусственный камень Бругис

    увеличитьБругис
    описание     1246 р.

    Заказать 1184 р.
    Искусственный камень Растик брик

    увеличитьРастик брик
    описание     1128 р.

    Заказать 1072 р.     		Искусственный камень Вестервальд Слэйт

    увеличитьВестервальд слэйт
    описание     1227 р.

    Заказать 1166 р.     		Искусственный камень Элдер брик

    увеличитьЭлдер брик
    описание     1128 р.

    Заказать 1072 р.     		Искусственный камень Слимлайн Сллэйт

    увеличитьСлимлайн слэйт
    описание     1227 р.

    Заказать 1166 р.
    Искусственный камень Роки-рок

    увеличитьРоки-рок
    описание     1569 р.

    Заказать1490 р.     		Искусственный камень Доломит НД

    увеличитьДоломит нд
    описание     1246 р.

    Заказать 1184 р.     		Искусственный камень Слендер-брик

    увеличитьСлендер-брик
    описание     1128 р.

    Заказать 1072 р.     		Искусственный камень Ратхаус

    увеличитьРатхаус
    описание     1128 р.

    Заказать 1072 р.
    Искусственный камень Ретро

    увеличитьРетро
    описание     1246 р.

    Заказать 1184 р.     		Искусственный камень Альберге

    увеличитьАльберге
    описание     1246 р.

    Заказать 1184 р.     		Искусственный камень Фаст-блок

    увеличитьФаст-блок
    описание     1076 р.

    Заказать 1022 р.

    Облицовочный камень для интерьеров

    Искусственный камень Спрингхолл

    увеличитьСпрингхолл
    описание     1360 р.

    Заказать 1292 р.     		Искусственный камень Фриско

    увеличитьФриско
    описание     1102 р.

    Заказать 1047 р.     		Искусственный камень Травертин

    увеличитьТравертин
    описание     1360 р.

    Заказать 1292 р.     		Искусственный камень Верона Фино

    увеличитьВерона Фино
    описание     862 р.

    Заказать 819 р.
    Искусственный камень Китнер Шрётер

    увеличитьКитнер Шрётер
    описание     1360 р.

    Заказать 1292 р.

    Гибкий камень для фасадов и интерьеров

    Гибкий камень RAMOflex

    увеличитьRAMOflex
    описание

    Заказать     		Гибкий камень RAMOflex

    увеличитьRAMOflex
    описание

    Заказать     		Гибкий камень RAMOflex

    увеличитьRAMOflex
    описание

    Заказать     		Гибкий камень RAMOflex

    увеличитьRAMOflex
    описание

    Заказать
    Гибкий кирпич RAMOflex

    увеличитьГибкий кирпич
    описание

    Заказать     		Гибкий кирпич RAMOflex

    увеличитьГибкий кирпич
    описание

    Заказать     		Гибкий кирпич RAMOflex

    увеличитьГибкий кирпич
    описание

    Заказать     		Гибкий кирпич RAMOflex

    увеличитьГибкий кирпич
    описание

    Заказать
    Гибкий камень RAMOflex

    увеличитьГибкий камень
    описание

    Заказать     		Гибкий камень RAMOflex

    увеличитьГибкий камень
    описание

    Заказать     		Гибкий камень RAMOflex

    увеличитьГибкий камень
    описание

    Заказать     		Гибкий камень RAMOflex

    увеличитьГибкий камень
    описание

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    Тротуарная плитка

    Тротуарная плитка Марсель

    увеличитьМарсель
    описание     1331 р.

    Заказать 1264 р.     		Тротуарная плитка Альтплатц

    увеличитьАльтплатц
    описание     1331 р.

    Заказать 1264 р.
    ТОЛЬКО У НАС:

  • Бесплатная доставка

    Доставка по Москве, Санкт-Петербургу, Московской и Ленинградской областям заказов свыше 30 кв.м. для Вашего удобства включена в цену. Цена камня, указанная на сайте - это цена камня уже на Вашей стене. Для заказа в другие регионы России ознакомьтесь с нашими условиями оплаты и доставки

  • Колеровка в любой цвет

    Окраска в любые цвета по желанию заказчика, по таблице RAL или по образцу. У нас можно заказать колеровку, а можно купить неокрашенный камень существенно дешевле и окрасить самостоятельно, мы расскажем, как. Описание и инструкция в каждой упаковке!

  • Такие цены

    Мы производим искусственный камень с 2000г., используя лучшие материалы, и добились оптимального соотношения цена/качество при широком выборе. Цены в 1,5-2 раза ниже аналогов! А есть еще и скидки!


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    © RAMO: фасадная плитка, отделочный камень


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